Horrorverletzung mit Beinahe-Amputation, Comeback des Jahres und nun das Karriereende: Football-Quarterback Alex Smith hat in einem emotionalen Video am Montag seinen Rücktritt von der aktiven Laufbahn verkündet. "Nach 16 Jahren, in denen ich alles auf dem Feld gegeben habe, will ich sehen, was das Leben für mich noch bereit hält", sagte der 36-Jährige, der zuletzt in der US-Profiliga NFL beim Washington Football Team gespielt hatte.

In dem Video ist zu sehen, wie sich Smith nach seiner schweren Bein-Verletzung wieder in die NFL zurückgekämpft hatte. Smith hatte im November 2018 einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein erlitten. In der Folge griffen aggressive Bakterien Fleisch und Haut an, eine Amputation und sogar der Tod drohte. 17 Operationen musste Smith über sich ergehen lassen. Der Familienvater überlebte, auch sein Bein wurde gerettet.

Im vergangenen Oktober feierte Smith nach fast zwei Jahren Kampf dann seine schier unmögliche Rückkehr und wurde nach der Saison zum "Comeback Player of the Year" gewählt. Trotz passabler Leistungen und fünf Siegen aus sechs Spielen als Starter entließ Washington ihn am Saisonende. Nun folgte der endgültige Rücktritt.

Smith war 2005 im NFL-Draft von den San Francisco 49ers an Position eins ausgewählt worden. Während seiner Laufbahn wurde er dreimal in den Pro Bowl der besten Spieler gewählt.