Nach dem "Comeback des Jahres" muss sich Alex Smith (36) ein neues Team suchen. Das Washington Football Team aus der NFL hat sich am Freitag vom Quarterback getrennt.

Smith, der nach einer Entzündung im Bein 17 Operationen über sich ergehen lassen musste und zwischenzeitlich um sein Leben bangte, war zur Saison 2018/19 von den Kansas City Chiefs in die Hauptstadt gewechselt. Sein Vertrag lief noch zwei Jahre. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Smith hatte im November 2018 einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein erlitten. In der Folge griffen aggressive Bakterien Fleisch und Haut an, der Routinier überlebte, auch sein Bein wurde gerettet.

Danach kämpfte sich Smith zurück und gab im vergangenen Oktober das "unmögliche Comeback" (Washington Post). Nach der Saison wurde er zum "Comeback Player of the Year" gewählt.

Smith, der in der abgelaufenen Spielzeit in sechs Einsätzen als Starting Quarterback fünf Siege holte, war 2005 im NFL-Draft von den San Francisco 49ers an Position eins ausgewählt worden. Ob er seine Karriere fortsetzen wird, ist nach der Trennung offen.