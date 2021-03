Die Pittsburgh Steelers setzen in der Football-Profiliga NFL weiter auf Quarterback-Oldie Ben Roethlisberger. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion hat den 39-Jährigen mit einem neuen Vertrag für die kommende Saison ausgestattet, das gab die Franchise am Donnerstag bekannt.

Roethlisberger hat seine gesamte NFL-Karriere (seit 2004) in Pittsburgh verbracht und das Team zweimal zum Titel geführt. In der vergangenen Saison waren die Steelers mit elf Siegen in Serie in die Hauptrunde gestartet, danach aber gestrauchelt und zum Play-off-Auftakt an den Cleveland Browns gescheitert (37:48).

Der Spielmacher war bis zum Ende der kommenden Saison an den Klub gebunden, unterschrieb nun aber laut Medienberichten einen niedriger dotierten Vertrag. Statt der zuvor ausgemachten 19 bekommt "Big Ben" 14 Millionen Dollar.

"Es ist eine große Ehre, ein Pittsburgh Steeler zu sein und alles für diese Organisation geben zu können", wurde Roethlisberger in einer Klubmitteilung zitiert. Er freue sich sehr, dass er den Vertrag zum Wohle des Teams angepasst habe.