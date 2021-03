Football-Superstar Tom Brady hat seinen Kontrakt bei NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers vorzeitig verlängert. Wie ESPN am Freitag berichtete, einigte sich der 43-Jährige mit der Franchise aus Florida auf einen neuen Einjahresvertrag, der Brady bis zum Ende der übernächsten Saison an die Bucs bindet. Der Quarterback selbst schickte via Social Media ein Foto um die Welt, das ihn bei der Vertragsunterschrift zeigt.

"Auf der Jagd nach der 8", schrieb er dazu, "wir bleiben zusammen." Bislang gewann Brady siebenmal den Titel in der NFL. Die Bestätigung durch die Bucs stand zunächst aus, Details zum Vertrag nannte aber bereits ESPN.

So handele es sich formal um einen Vierjahresvertrag, der sportlich allerdings nur für ein Jahr gilt. Auf diese Weise können die ausgezahlten Summen auf mehrere Jahre verteilt werden, um den Salary Cap nicht zu überschreiten.

Brady hatte immer wieder betont, dass er gerne bis zum Alter von 45 Jahren in der NFL spielen möchte, dieses Ziel würde er mit der neuen Einigung erreichen. Rund um den Super Bowl im Februar ließ er allerdings bereits durchblicken, dass er sich auch eine noch weitere Ausdehnung seiner Karriere vorstellen könnte.

Nach 20 Jahren und sechs Titeln bei den New England Patriots war Brady zur vergangenen Saison zu den Bucs gewechselt, die er ebenfalls sofort zur Meisterschaft führte.