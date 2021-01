Edelfan LeBron James gratulierte als einer der Ersten. "Playoff-Teilnahme! Glückwunsch!! Aber seid nicht zufrieden", schrieb der Basketball-Superstar an seinen Lieblingsklub. Die Cleveland Browns, ja, die notorischen Verlierer der vergangenen Jahre, haben es erstmals seit 18 Jahren in die Meisterrunde der NFL geschafft.

Im Wildcard-Spiel beim sechsmaligen Super-Bowl-Champion Pittsburgh Steelers muss die Franchise aus Ohio allerdings ohne ihren Headcoach Kevin Stefanski auskommen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der 38-Jährige, der in seiner ersten Saison bei den Browns alle Spielzüge bestimmte, muss den historischen Moment im Sunday Night Game in der Nacht auf Montag (2.15 Uhr) aufgrund der Infektion machtlos vom eigenen Sofa aus begleiten (Alle Spiele des Wildcard-Weekends gibt es hier in den LIVESCORES).

Für die Browns geht es um den ersten Playoff-Sieg seit 26 (!) Jahren. Beim damaligen Erfolg über die New England Patriots am 1. Januar 1995 hatte der aktuelle Quarterback Baker Mayfield das Licht der Welt noch nicht erblickt.

NFL-Playoffs: Tom Brady greift nach siebtem Ring

Ganz anders als Tom Brady, der kurz darauf seine einmalige Karriere startete.

Trotz "negativer Seiten": Führt Brady die Bucs in den Super Bowl?

Der 43-Jährige steht in dieser Spielzeit zum bereits 18. Mal in den Playoffs und greift nach seinem siebten Ring. Auch in seiner ersten Saison bei den Tampa Bay Buccaneers zeigte Brady, warum er von vielen als GOAT (Greatest Of All Time) bezeichnet wird. Die "Bucs" schafften es dank konstant starker Leistungen von Brady erstmals seit 2007 in die Playoffs.

Brady ist jedenfalls vorbereitet und voll fokussiert. "Wir haben diese Woche ein großes Spiel", sagte er vor dem Duell gegen das Washington Football Team in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr): "Um jetzt etwas zu erreichen, muss man es sich verdienen."

Titelverteidiger Kansas City Chiefs wieder Favorit

Verdient hat es sich Washingtons Quarterback Alex Smith, der bereits als "Super-Bowl-Champion der Herzen" feststeht. Unglaubliche 17 Operationen an seinem rechten Bein hat der 36-Jährige nach seiner schweren Verletzung im November 2018 überstanden. Zwischenzeitlich stellte sich nicht die Frage, ob Smith jemals wieder Football spielen kann - sondern, ob er die Tortur überhaupt überlebt.

"Alex hat schon gewonnen", schrieb seine Ehefrau Liz bei Instagram. Ein Künstler hatte aus der Schiene, die Smith einst tragen musste, extra einen Pokal in Form der Vince Lombardi Trophy gefertigt.

Der große Gejagte ist Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Das beste Team der Regular Season (14:2 Siege) geht mit seinem Quarterback-Superstar Patrick Mahomes als Topfavorit in den Kampf um den 55. Super Bowl, der am 7. Februar in Tampa ausgespielt werden soll. Nach einer Saison, die im Schatten des Coronavirus stand: Trotz Hunderter positiver Tests, Schließungen von Trainingsstätten und mehreren Spielverlegungen musste die Liga kein einziges Spiel absagen.

Die Partien der ersten Playoff-Runde im Überblick:

Samstag:

19.05 Uhr: Buffalo Bills - Indianapolis Colts

22.40 Uhr: Seattle Seahawks - Los Angeles Rams

Sonntag:

02.15 Uhr:Washington Football Team - Tampa Bay Buccaneers

19.05 Uhr: Tennessee Titans - Baltimore Ravens

22.40 Uhr: New Orleans Saints - Chicago Bears

Montag:

02.15 Uhr: Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns

