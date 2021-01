Die Buffalo Bills haben den Einzug in die Divisional Round perfekt gemacht. Zum Auftakt der NFL-Playoffs setzte sich das Team von Coach Sean McDermott gegen die Indianapolis Colts mit 27:24 (7:3, 7:7, 3:0, 10:14) durch.

In der Runde der letzten Acht bekommen es die Bills am kommenden Wochenende mit den Pittsburgh Steelers oder den Cleveland Browns zu tun, die die Wildcard Round in der Nacht auf Montag abschließen. (Spielplan und Ergebnisse der NFL-Playoffs)

Erfolgsgarant Buffalos war einmal mehr Quarterback Josh Allen. Der 24-Jährige, der als MVP-Kandidat gehandelt wird, trug mit zwei erfolgreichen Touchdown-Pässen und 324 Yards entscheidend zum Sieg bei. Einen Touchdown erlief er sogar selbst.

Blankenship verpasst Field Goal

Die Colts hofften bis zu den letzten Spielzügen noch auf die Wende, doch die Aktionen in der Schlussphase misslangen. Damit platzte der Traum von Philip Rivers' erstem Super Bowl erneut früh.

Der Quarterback versuchte alles und stand Allen mit zwei Touchdowns und 309 Yards auch in kaum etwas nach, insgesamt setzten sich die Bills jedoch verdient durch.

Die Colts trauerten ein wenig einer Szene zu Beginn des dritten Viertels nach, als Kicker Rodrigo Blankenship ein Field Goal aus 33 Yards Entfernung nicht verwandelte.