Die Chiefs haben sich in der NFL ins AFC Championship Game gezittert.

Die favorisierten Kansas City Chiefs bezwangen am Sonntagabend in der Divisional Round die Cleveland Browns mit 22:17. (Alle Playoffs-Spiele gibt es hier in den LIVESCORES)

Anzeige

Das Spiel wurde dabei am Ende spannender als zunächst vermutet. Die Chiefs erarbeiteten sich bereits in der ersten Hälfte eine komfortable 19:3-Führung - es sah fast schon nach einer Vorentscheidung aus.

Doch dann ereignete sich im dritten Viertel ein Schockmoment für die Chiefs: Mahomes wurde bei einem Lauf mit dem Ball getackelt und landete unglücklich auf dem Nacken. Der 25-Jährige war anschließend merklich wacklig auf den Beinen, seine Mitspieler mussten ihn stützen.

Für Mahomes ging es direkt in die Kabine, er wurde von Chad Henne ersetzt. Später bestätigte Kansas City die Befürchtung: Der Superstar der Chiefs zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Ob der Spielmacher am kommenden Wochenende wieder auflaufen kann, ist offen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mahomes-Verletzung sorgt für Bruch

Die Verletzung Mahomes' führte zu einem klaren Bruch im Spiel der Chiefs. Währenddessen spielten die Browns zwei Fourth Downs aus und konnten auf 17:22 verkürzen - und das obwohl Clevelands Quarterback Baker Mayfield sich beim ersten Drive nach der Pause noch eine Interception leistete.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Ende konnten die Browns ihren Lauf aber nicht fortsetzen und die Chiefs brachten den Vorsprung über die Zeit. Mahomes sorgte trotz seines frühen Aus' für starke Zahlen: Er brachte 21 seiner 30 Pässe für 255 Yards an den Mann, warf einen Touchdown und erlief einen selbst.

Auf der anderen Seite waren bei Mayfield 23 von 37 Pässen für 204 Yards erfolgreich. Der 25-Jährige verbuchte ebenfalls einen Touchdown, leistete sich aber auch eine Interception.

Im Endspiel der AFC treffen die Chiefs auf die Buffalo Bills, die bereits am Samstag die Baltimore Ravens mit 17:3 ausgeschaltet hatten.