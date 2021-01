Die New York Jets und die Jacksonville Jaguars aus der Football-Profiliga NFL sind auf der Suche nach neuen Headcoaches fündig geworden. Robert Saleh, bislang Defensive Coordinator bei den San Francisco 49ers, tritt in New York die Nachfolge des Anfang Januar entlassenen Adam Gase an. Bei den 49ers hatte Saleh gute Arbeit geleistet, auch dank der starken Defensive stand das Team zuletzt im Super Bowl.

Jacksonville holte Urban Meyer als Ersatz für Doug Marrone. Meyer, höchst erfolgreich im College-Football, hatte sich im Dezember 2018 aus gesundheitlichen Gründen eigentlich zurückgezogen.

Die Jets und die Jaguars hatten die Play-offs klar verpasst, beide mit extrem schlechten Bilanzen. Der kommende Draft bietet aber Anlass zur Hoffnung: Jacksonville darf bei der Talentevergabe an erster Stelle zugreifen, New York direkt danach.