Das für Thanksgiving am Donnerstag angesetzte Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens in der NFL wird auf kommenden Sonntag verschoben. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt.

Der Entscheidung vorausgegangen waren mehrere positive Coronatests bei den Ravens, vier Spieler wurden seitdem auf die Reserve/COVID-19-Liste gesetzt (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse).

Anzeige

Man habe die Entscheidung "aus Vorsicht getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Trainern und Mitarbeitern des Spieltages zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung der NFL.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Steelers sind bisher das einzige noch ungeschlagene NFL-Team. Ihre Bilanz: 10 Siege.