Antonio Brown läuft wieder in der NFL auf. Nachdem der Wide Receiver seine acht Spiele Sperre wegen Verstoßes gegen den Verhaltenskodex und sexueller Belästigung abgesessen hat, rektivieren ihn die Tampa Bay Buccaneers von der Reserve-/Suspended-Liste. Moral bei Titeljagd offenbar egal)

Um Platz im 53-Mann-Kader der Bucs zu schaffen, streicht das Team von Tom Brady Wide Receiver Cyril Grayson.

Das Team aus Florida hatte Brown bereits am 27. Oktober unter Vertrag genommen, weswegen der 32-Jährige schon vergangene Woche an Teammeetings teilnehmen konnte und mit den Kraftrainern arbeitete. Ab Mittwoch kann er offiziell mit dem Team trainieren und steht so in Woche neun für das Spiel gegen die New Orleans Saints zur Verfügung. (SERVICE: Spielplan der NFL-Saison 2020/21)

Zuletzt war Brown im September der vergangenen Saison für die New England Patriots aufgelaufen und fing dabei vier Pässe für 56 Yards und einen Touchdown. Sein Quarterback damals war Tom Brady, der zu dieser Saison nach Tampa Bay gewechselt war.

Damit geht Brown in seine elfte NFL-Spielzeit. In bisher 131 Spielen fing er 841 Pässe für 11263 Yards und 75 Touchdown. In sieben seiner Spielzeiten durchbrach er die magische 1000-Yards-Grenze.