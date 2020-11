Köln (SID) - Die Detroit Lions aus der US-Football-Liga NFL haben Trainer Matt Patricia und General Manager Bob Quinn entlassen. Das gab der Klub aus Michigan am Samstag bekannt. Patricia hatte die Lions 2018 übernommen, nachdem er zuvor sechs Spielzeiten als Defensive Coordinator bei den New England Patriots fungiert hatte. Quinn war seit 2016 General Manager in Detroit.

Die Lions hatten an Thanksgiving beim 25:41 gegen die Houston Texans bereits die siebte Niederlage im elften Saisonspiel eingefahren. Detroit ist in der NFC North Letzter hinter den Minnesota Vikings (4:6) und droht erneut die Play-offs zu verpassen, die man zuletzt 2016 erreichte. Der letzte Sieg in einem Play-off-Spiel datiert gar vom 5. Januar 1992.