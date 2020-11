Was für ein Auftritt von Jeremy Chinn.

Der Rookie-Safety der Carolina Panthers erzielte innerhalb von nur zehn Sekunden gleich zwei Touchdowns gegen die Minnesota Vikings. (Service: Ergebnisse der NFL)

Chinn-Touchdowns reichen Panthers nicht

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte holte sich Chinn nach einem Strip-Sack von Zach Kerr den Ball und rannte 17 Yards zu seinem allerersten NFL-Touchdown.

Kurze Zeit später, im nächsten Play der Vikings verlor Running Back Dalvin Cook den Ball, Chinn sagte erneut danke und rannte 28 Yards für Touchdown Nummer zwei. So machte er aus einem 7-10 in Windeseile ein 21-10 für die Panthers.

Laut Elias Sports Bureau ist Chinn erst der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der zwei Touchdowns in einem Spiel nach Fumble erzielte.

Doch zum Sieg reichte es für die Panthers dennoch nicht. 46 Sekunden vor dem Ende des Spiels fing Wide Receiver Chad Beebe einen Touchdown-Pass von Vikings-Quarterback Kirk Cousins zum 28-27 aus Minnesota-Sicht. Joey Slyle hatte kurz vor dem Ende das Field Goal auf dem Fuß, doch vergab.

Patriots feiern Krimi-Sieg

Die New England Patriots haben in der NFL ihre leisen Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten.

Gegen die Arizona Cardinals siegte das Team um Quarterback Cam Newton und den deutschen Fullback Jakob Johnson mit 20:17.

Der nervenstarke Kicker Nick Folk sorgte mit seinem Field Goal aus 50 Yards kurz vor Schluss für die Entscheidung. Die Patriots liegen mit fünf Siegen aus elf Spielen auf Rang drei der AFC East. Als nächstes stehen für den sechsmaligen Super-Bowl-Champion drei Auswärtspartien auf dem Programm.

