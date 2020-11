Die Denver Broncos und die San Francisco 49ers müssen in der NFL heftig improvisieren.

Die 49ers haben Probleme mit einem neuen Erlass des kalifornischen Santa Clara County, in dem das Stadion des Teams steht.

San Francisco 49ers suchen neues Stadion

Die neuen Regelungen verbieten Kontaktsport mindestens bis zum 21. Dezember.

In dem Zeitraum sind die Spiele gegen die Buffalo Bills am 7. Dezember und gegen das Washington Football Team am 13. Dezember angesetzt.

Santa Clara County verzeichnete am Samstag eine Rekordzahl an Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen.

"Wir sind uns der Notverordnung bewusst", hieß es in einem Statement der 49ers: "Wir arbeiten mit der NFL und unseren Partnern an einem Plan und werden Details dazu bekannt geben, wenn sie bestätigt sind."

Denver Broncos ohne Quarterback

Den Denver Broncos steht dagegen vor der Partie gegen die New Orleans Saints coronabedingt kein etatmäßiger Quarterback zur Verfügung steht.

Bei Denver wurden laut übereinstimmender Medienberichte sowohl Drew Lock und Brett Rypien als auch der Trainings-Quarterback Blake Bortles in Isolation geschickt.

Das Trio soll engen Kontakt zu Spielmacher Jeff Driskel gehabt haben, der am Donnerstag auf die COVID-19-Liste gesetzt wurde.

Eine Option könnte laut ESPN der Wide-Receiver-Rookie Kendall Hinton sein, der immerhin einige Zeit im College als Quarterback spielte.