Köln (SID) - Star-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints fällt mit einer schweren Verletzung für unbestimmte Zeit aus. Laut ESPN hat der 41-Jährige in der National Football League (NFL) am Sonntag beim Sieg gegen die San Francisco 49ers (27:13) mehrere Rippenbrüche auf beiden Seiten erlitten, zudem sei sein rechter Lungenflügel kollabiert.

Ersatzmann Jameis Winston hatte das Spiel auf der Quarterbackposition beendet. Für die Saints ist Brees' Ausfall ein harter Schlag: Die Franchise mit der Saisonbilanz von 7:2 gilt als Super-Bowl-Anwärter. Brees hält den Rekord für die meisten Pass-Touchdowns (565 gegenüber Tom Bradys 564) und Pass-Yards (79.612) in der Liga-Historie.