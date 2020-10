Tom Brady hat nach der historischen Pleite im Super Bowl 2018 gegen die Philadelphia Eagles erneut im Duell mit Quarterback Nick Foles den Kürzeren gezogen.

Zwar hieß es diesmal Tampa Bay Buccaneers gegen Chicago Bears, doch beim sechsfachen Super-Bowl-Sieger dürften trotzdem Erinnerungen wach geworden sein. Die Bucs mussten sich in einem dramatischen Match trotz zwischenzeitlicher 13:0-Führung mit 19:20 bei den Bears geschlagen geben.

Ausgerechnet Brady leistete sich beim entscheidenden Down 33 Sekunden vor Ende einen untypischen Fehler. Tampa Bay hatte ihren Fourth Down nicht erfolgreich ausgespielt, was quasi den Sieg für die Bears bedeutete. Doch Brady signalisierte auf dem Feld, das vierte Down ausspielen zu wollen. (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21)

Der Superstar hatte sich wohl verzählt und war davon ausgegangen, dass sein Team erst drei seiner vier Downs gespielt hatte.

Brady ging in seinen 20 Jahren als Spieler der New England Patriots nie gegen Chicago als Verlierer vom Platz. "Wir müssen alle unseren Job besser erledigen. Wir hatten einige schlechte Aktionen", sagte der dreimalige MVP nach dem Spiel.

Bears mit entscheidendem Field Goal

Der 43-Jährige brachte 25 von 41 Pässen für 253 Yards an den Mann und sorgte für einen Touchdown. Auf der Gegenseite brachte Foles, der MVP des Super Bowl 52, 30 von 42 Pässen für 243 Yards an und verbuchte ebenfalls einen Touchdown - und das bei seinem zweiten Einsatz, nachdem er Mitchell Trubisky ersetzen musste.

"Alles in allem hat die Offense Plays gemacht, wenn es sein musste, und ich denke, das ist eine der besonderen Eigenschaften, die Nick meiner Meinung nach hat", so Bears-Trainer Matt Nagy über seinen Quarterback.

Für die entscheidende Szene auf Seiten der Bears sorgte aber Cairo Santos: Der Kicker stellte eine Minute und 13 Sekunden vor dem Spielende durch ein 38-Yard-Field-Goal die 20:19-Führung her.

Mit dem Sieg erholten sich die Bears (4:1) von einer glanzlosen Niederlage gegen Indianapolis. Für die Bucs war es die erste Pleite nach drei Siegen in Folge.

Beide Teams müssen um wichtige Leistungsträger bangen: Bei Chicago verletzte sich Left Guard James Daniels womöglich schwer, bei den Bucs musste Defensive Tackle Vita Vea kurz vor Spielende mit einer Knöchelverletzung vom Feld gefahren werden.