Lamar Jackson hat beim Sieg seiner Baltimore Ravens beim Washington Football Team für einen Rekord gesorgt.

Der Quarterback machte beim 31:17-Erfolg 5000 erworfene und 2000 erlaufene Karriere-Yards perfekt - und zwar schneller als jeder andere Spieler in der Geschichte der NFL. Dieses Kunststück gelang ihm in seinem 35. Karrierespiel, womit er Michael Vick - der diesen Meilenstein erst im 39. Spiel erreichte - in den Schatten stellt.

Wie gefährlich der 23-Jährige auch im Laufen ist, zeigte er zu Beginn des zweiten Viertels mit einem Touchdown-Lauf für 50 Yards. Es war nicht nur der weiteste seiner Karriere, sondern auch der weiteste Touchdown-Lauf eines Quarterbacks in fünf Spielzeiten. Zuletzt gelang das Marcus Mariota im Jahr 2015.

Insgesamt brachte Jackson in Washington 14 von 21 Pässen für 193 Yards an den Mann und sorgte für zwei Touchdowns, verschuldete aber auch eine Interception.

Brady führt Bucs zum Sieg

Superstar Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers mit einer famosen Aufholjagd zum dritten Saisonsieg in der NFL geführt. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion drehte nach einem zwischenzeitlichen 7:24-Rückstand auf und bescherte den Bucs einen 38:31-Erfolg gegen die Los Angeles Chargers.

Der 43 Jahre alte Quarterback, der nach 20 Jahren bei den New England Patriots nach Florida gewechselt war, überragte mit 369 Yards Raumgewinn und fünf geworfenen Touchdowns - einziger Makel blieb eine geworfene Interception.

Weiterhin perfekt unterwegs sind die Seattle Seahawks mit Star-Spielmacher Russell Wilson. Die Seahawks bezwangen die Miami Dolphins 31:23 und feierten den vierten Sieg in der vierten Partie. Wilson überzeugte mit 360 Yards Raumgewinn und zwei geworfenen Touchdowns.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)