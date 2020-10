Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady haben den skandalumwitterten Receiver Antonio Brown (32) verpflichtet.

Den Vollzug des schon länger erwarteten Deals gaben die Bucs am Dienstag bekannt.

Anzeige

Der derzeit von der NFL gesperrte Brown soll am Mittwoch ins Individualtraining einsteigen, wie Headcoach Bruce Arians mitteilte. "Wenn Antonio das macht, was ich glaube, wird es ihm gut gehen", sagte Arians. Laut Medienberichten erhielt der zuletzt vereinslose Brown einen Einjahresvertrag, der ihm maximal 2,5 Millionen Dollar (2,1 Millionen Euro) einbringt.

Brown wurde im Juli wegen "zahlreicher Verfehlungen" gegen den Verhaltenskodex der NFL mit einer Sperre für acht Spiele belegt. Unter anderem wird Brown in zwei Fällen sexuelle Belästigung vorgeworfen. In der vergangenen Spielzeit war er wegen diverser Eskapaden innerhalb von zwei Wochen von zwei verschiedenen Teams gleich zweimal entlassen worden.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Unter anderem spielte er mit Brady kurz bei den New England Patriots zusammen. Erstmals für Tampa zum Einsatz kommen dürfte Brown im Heimspiel am 8. November gegen die New Orleans Saints. Die Bucs sind mit fünf Siegen aus sieben Spielen in die Saison gestartet.