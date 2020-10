Die Einrichtungen der New England Patriots sind offenbar am Sonntag von der NFL geschlossen worden.

Wie ESPN berichtet, sind die Gründe für die Entscheidung noch unklar - laut Insider Adam Schefter soll es einen weiteren positiven Corona-Test bei der Franchise gegeben haben, der Name des betroffenen Spielers oder Mitarbeiters ist nicht bekannt.

Anzeige

Das NFL-Team kann damit beispielsweise nicht ihr Trainingszentrum nutzen. Ob das für Montagabend (23 Uhr MESZ in LIVESCORES) geplante Spiel gegen die Denver Broncos ebenfalls betroffen ist, ist offen. Die Zeichen stehen jedenfalls nicht gut, auch wenn die Liga das Spiel offenbar durchziehen will.

Ursprünglich sollte die Partie des 5. Spieltags bereits am Sonntagabend stattfinden, wurde allerdings wegen der Corona-Situation um einen Tag nach hinten verschoben.

Newton und Gilmore positiv getestet

Bereits in der vergangenen Woche spielten die Patriots einen Tag später als geplant, da Cam Newton - Nachfolger von Tom Brady als Quarterback New Englands - positiv auf das Virus getestet und zunächst die Entwicklung abgewartet wurde.(Spielplan und Ergebnisse der NFL 2020/21)

Nach der Partie gegen die Kansas City Chiefs (10:26) wurden dann auch Cornerback Stephon Gilmore und Defensive Tackle Bill Murray positiv getestet. Am Samstagmorgen fielen dann alle Tests negativ aus, das Team konnte wie geplant trainieren. Am Sonntag gab es dann offenbar erneut einen positiven Test, den vierten in den letzten acht Tagen.

Belichick will Änderungen akzeptieren

Laut Schefter kam es bereits zum dritten Shutdown der Patriots-Anlagen innerhalb der letzten zehn Tage.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Eine Sache, die wir dieses Jahr immer wieder gelernt haben, ist, dass wir bereit sein müssen, uns anzupassen und Veränderungen und Modifizierungen zu akzeptieren. Wir nehmen die Dinge von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde", sagte Patriots-Coach Bill Belichick noch am Samstag.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ob die Broncos wie geplant am Sonntag von Denver an die US-Ostküste fliegen, ist unsicher.