Es war der emotionalste Moment der bisherigen NFL-Saison. Exakt 1:53 Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte betrat Alex Smith im Trikot des Washington Football Teams den Rasen. Der Quarterback bekam beim Stand von 7:20 im Heimspiel gegen die Los Angeles Rams stehende Ovationen, nicht nur von seiner Frau und den drei Kindern auf der Tribüne.

Zuvor hatte sich Starter-Quarterback Kyle Allen bei einem Lauf verletzt.

Anzeige

Da Dwayne Haskins von Coach Ron Rivera unter der Woche zum Ersatzmann degradiert wurde, kam Smith (36) zu seiner Chance. Die 10:30-Niederlage konnte der Spielmacher zwar nicht mehr verhindern, aber das war nur Nebensache. (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21)

Dokumentation über Smiths Weg

Seine Rückkehr ist immerhin ein echtes Football-Wunder! ESPN widmete Smiths Weg zurück in die NFL sogar eine Doku mit dem Titel "Project 11".

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der Rückkehrer blieb nach der Einwechslung das gesamte Spiel über auf dem Platz, brachte neun seiner 17 Passversuche an den Mann, kam am Ende aber nur auf magere 37 Yards.

Stattdessen wurde der Routinier sechs Mal von den Rams-Verteidigern zu Boden gebracht.

Rams-Star Aaron Donald sammelte gleich vier Sacks, stellte aber dann auf der Bank sitzend mit einem Grinsen fest: "Sein Bein ist echt stabil." Das Video machte schnell in den sozialen Medien die Runde.

Die Rückkehr von Smith war trotz der hohen Niederlage die positive Nachricht für Washington.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Seine unglaubliche Verletzungs-Geschichte hatte ein Comeback des ehemaligen Nummer-eins-Picks aus dem Draft 2005 nahezu unmöglich erscheinen lassen.

Smith musste 17 Operationen überstehen

Am 18. November 2018 hatte er sich beim 21:23 gegen die Houston Texans bei einem Sack durch Kareem Jackson und J.J. Watt eine komplizierte offene Spiralfraktur des Schien- und Wadenbeins zugezogen.

Aufgrund von zahlreichen Komplikationen in der Folge der ersten Operation rückte ein Comeback in immer weitere Ferne. Zwischenzeitlich kämpfte Smith sogar um sein Leben!

Washington Footballteam sucht einen starken Quarterback

Ein Leben im Rollstuhl galt als wahrscheinlich.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Sein Bein wurde zwischenzeitlich sogar extern fixiert - für endlose acht Monate. Am Ende musste sich Smith 17 (!) Operationen an seinem rechten Bein unterziehen. Im Mai durfte er wieder laufen und individuell trainieren, im Juli bekam er dann von den Ärzten die Erlaubnis, mit dem Team zu üben.

Nun will Smith sein Märchen in den kommenden Wochen weiterschreiben. Und das schwächelnde Washington könnte so einen erfahrenen Mann mit der Klasse eines Alex Smith sehr gut gebrauchen.