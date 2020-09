Der NFL-Sonntag ist von mehreren Verletzungen überschattet worden.

Running-Back-Star Saquon Barkley von den New York Giants musste von Trainern gestützt das Feld verlassen, nachdem er sich im ersten Viertel gegen die Chicago Bears am Knie verletzte und große Schmerzen hatte.

Anzeige

Laut ESPN-Insider Adam Schefter befürchten die Giants, dass sich der 23-Jährige, der im NFL-Draft 2018 an 2. Position gezogen wurde, einen Kreuzbandriss zugezogen hat (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21).

Weitere Untersuchungen am Montag sollen zeigen, wie schwer Barkley wirklich verletzt ist.

Quartett um Garoppolo verletzt

Bei den San Francisco 49ers erwischte es sogar ein Quartett. Quarterback Jimmy Garoppolo, Defensive End Nick Bosa, Defensive Tackle Solomon Thomas und Running Back Raheem Mostert verabschiedeten sich in der Partie gegen die New York Jets vorzeitig.

Garoppolo verletzte sich bei einem Sack von Jets-DE Quinnen Williams am Knöchel. Nachdem er sich in der ersten Halbzeit durchgekämpft hatte, blieb er zur Pause in der Kabine.

Bosa wurde nach einer Knieblessur vom Feld gefahren, die 49ers rechnen wohl auch mit einem Kreuzbandriss. Auch Mostert und Thomas verletzten sich am Knie.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auch die Carolina Panthers mussten einen Verletzungsschock hinnehmen, nachdem Christian McCaffrey mit Knöchelproblemen vom Feld musste.

NFL: Unfassbare Flut an Verletzungen

Bei den Denver Broncos ging es für Quarterback Drew Lock nicht weiter, nachdem er sich an seiner rechten Schulter verletzt hatte.

Die Miami Dolphins mussten den Ausfall von Cornerback Byron Jones (Leiste) verkraften, die Los Angeles Rams den von Running Back Cam Akers (Rippe). Ebenfalls eine Knieverletzung zog sich Receiver Parris Campbell von den Indianapolis Colts zu.

Nahezu im Minutentakt machten weitere Meldungen über verletzte Spieler die Runde.