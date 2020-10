Marlon Humphrey hat sich bei den Baltimore Ravens zum Schlüsselspieler in der Defense entwickelt.

Dafür hat die Franchise ihn nun mit einem Mega-Vertrag ausgestattet. Der Kontrakt beläuft sich auf fünf Jahre und 98,75 Millionen Dollar, wie Adam Schefter von ESPN berichtete.

Humphrey wird damit zum zweitbestbezahlten Cornerback in der NFL. Mit durchschnittlich 19,75 Millionen Dollar pro Saison liegt er knapp hinter Jalen Ramsey von den Los Angeles Rams (20 Millionen Dollar pro Saison).

"Marlon ist der Spielertyp, den wir in Baltimore wollen", sagte Ravens-Geschäftsführer Eric DeCosta. "Neben seinen offensichtlichen Talenten als Cornerback ist er ein leidenschaftlicher Kämpfer, der sich nach Siegen sehnt. Marlon ist in unserer Mannschaft eine feste Größe und wir freuen uns, dass er für sieben Spielzeiten bei uns bleiben wird", so DeCosta. Der Deal hält den All-Pro-Cornerback bis zur Saison 2026 in Baltimore.

Humphrey war in den vergangenen drei Spielzeiten der beste defensive Spielmacher der Ravens. Seit seinem NFL-Debüt im Jahr 2017 ist er neben Saints-Cornerback Marshon Lattimore der einzige NFL-Spieler, der mindestens 40 Pässe verteidigt und acht Interceptions, vier Forced Fumbles und drei Fumble Recoveries erzielt hat.