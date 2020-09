Was für ein Schreck für NFL-Legende Joe Montana!

Die Quarterback-Legende und seine Ehefrau Jennifer haben am Samstag die Entführung eines ihrer Enkelkinder verhindert. Einen TMZ-Bericht bestätigte das Los Angeles County Sheriff Department am Sonntag.

Dem Bericht zufolge drang eine 39-jährige Frau durch eine unverschlossene Tür in Montanas Haus in Malibu/Kalifornien ein und schnappte sich das Baby. Mit dem Kind auf dem Arm bewegte sich die Einbrecherin in einen anderen Raum.

Das Ehepaar Montana konnte jedoch schlimmeres verhindern.

"Herr Montana und seine Frau Jennifer stellten sich der Frau in den Weg und versuchten die Situation zu beruhigen. Sie baten die Frau, ihr Enkelkind zurückzugeben", hieß es in dem Bericht des Sheriffs: "Es kam zu einem Gerangel, in dem Frau Montana die Gelegenheit hatte, das Baby sicher aus den Armen der Verdächtigen zu befreien."

Die Frau floh aus dem Haus, konnte aber wenig später festgenommen werden.

"Das war eine beängstigende Situation. Aber glücklicherweise geht es allen gut", twitterte Montana am Sonntag.

Der heute 64-Jährige spielte viele Jahre lang für die San Francisco 49ers, mit denen er viermal den Super Bowl gewann. Zudem lief er für die Kansas City Chiefs auf, ehe er 1994 seine NFL-Karriere beendete. Seit 2000 ist er Mitglied der Hall of Fame.

