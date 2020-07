Ungeachtet der Coronakrise und ihren Auswirkungen auf die Liga, gibt es in der NFL den nächsten Rekordvertrag.

Wie die Los Angeles Chargers bekannt gaben, unterschrieb Defensive End Joey Bosa, dessen Bruder Nick bei den San Francisco 49ers spielt, einen neuen Vertrag über fünf Jahre. Der 25-Jährige wurde im Draft 2016 an dritter Stelle von den Chargers ausgewählt und heimste im ersten Jahr die Trophäe für den besten Defense-Rookie ein.

Nach Informationen von ESPN-Experte Adam Schefter erhält Bosa in diesem Zeitraum 135 Millionen Dollar, wovon 102 Millionen garantiert sind.

Bosa übertrumpft Garrett

Damit hat er einen höheren garantierten Betrag als Myles Garrett von den Cleveland Browns, der mit garantierten 100 Millionen Dollar vor knapp zwei Wochen die Bestmarke für den Top-Verdiener unter den Defense-Spielern setzte.

Bosa stand in der abgelaufenen Saison mit 0,8 Sacks pro Partie auf Rang vier in der ligaweiten Rangliste. Außerdem gelangen ihm in neun Spielen gleich mehrere Quarterback-Sacks, was ebenfalls Rang vier im NFL-weiten Ranking bedeutet.