Die NFL wird kommende Saison offenbar nicht in Europa spielen.

In dieser Woche will die US-amerikanische Football-Liga ihren Spielplan für die kommende Saison bekanntgeben. Eines steht offenbar jetzt schon fest. Gastspiele außerhalb der USA wird es in der kommenden Saison nicht geben. Das berichtet ESPN in Berufung auf NFL-Insider Adam Shefter.

Ursprünglich waren in der kommenden Saison vier Spiele in London geplant, zwei sollten in Wembley und zwei im Tottenham Stadium ausgetragen werden. Auch in Mexiko City war ein Spiel geplant. Diese werden nun aber offenbar aufgrund der Coronakrise gecancelt.

Es wird erwartet, dass die NFL-Saison planmäßig starten kann. Eröffnung soll der 10. September sein, der 55. Superbowl soll am 7. Februar 2021 in Tampa stattfinden.

Die Trainingscamps der 32 Klubs beginnen normalerweise im Juli, im August werden die Vorbereitungsspiele ausgetragen. Ob es auch dabei bleiben wird, ist derzeit nicht sicher.

In vielen US-Bundesstaaten gelten weiter die "Stay-at-home"-Regeln sowie Richtlinien für die Einhaltung des Sicherheitsabstandes.