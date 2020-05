Die New Orleans Saints sind auf der Suche nach einem neuen Namenssponsor für ihren Mercedes-Benz Superdome.

Seit 2011 hat der Automobilhersteller die Namensrechte am Stadion in New Orleans. Doch 2021 läuft der Vertrag aus und soll auch nicht verlängert werden.

Nun haben die Saints ein erstes Angebot erhalten - und zwar ein kurioses. Das Online-Portal Stripchat, ein Anbieter von pornografischen Livestreams, offerierte wohl 15 Millionen US-Dollar, damit die Saints ab 2021 im "Stripchat Superdome" spielen würden.

"New Orleans ist die Partyhauptstadt von Amerika. Als eine der führenden Seiten für Erwachsenen-Filme mit durchschnittlich über 60 Millionen Besuchern pro Monat wissen wir ein oder zwei Dinge darüber, wie man sich amüsiert.", heiß es in einem Statement. Von den Saints äußerte sich zu dem Angebot bislang noch niemand.

Zum Vergleich: Mercedes-Benz zahlte im Jahr 2011 50 bis 60 Millionen Dollar, um sich die Namensrechte für zehn Jahre zu sichern.