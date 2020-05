Die beiden per Haftbefehl wegen des Vorwurfs eines bewaffneten Raubüberfalls gesuchten Spieler der US-Football-Liga NFL haben sich der Polizei gestellt.

DeAndre Baker von den New York Giants und Quinton Dunbar von den Seattle Seahawks begaben sich freiwillig in die Hand der Behörden, um die Geschehnisse bei einer einer Party in Miramar/Florida am Mittwochabend aufzuklären.

"Ich habe Vertrauen in das System. Wir glauben, dass unser Klient unschuldig ist und haben Aussagen von verschiedenen Zeugen, die ihn entlasten", sagte Bakers Anwalt Bradford Cohen.

Baker (22) und Dunbar (27) sollen bei der Party in einen Streit verwickelt gewesen sein, in dessen Folge Baker eine Waffe gezogen habe. Anschließend habe er gemeinsam mit Dunbar mehrere Gäste ausgeraubt. Die beiden hätten mehrere Tausend Dollar Bargeld, teure Uhren und weitere wertvolle Gegenstände an sich genommen, ehe sie die Party verließen.

Baker war im Draft 2019 von den Giants in der ersten Runde ausgewählt worden. Dunbar spielte in der vergangenen Saison für die Washington Redskins, ehe er im März zu den Seahawks wechselte.