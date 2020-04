Sein Abschied von den New England Patriots hat die NFL-Welt geschockt - jetzt sorgt Superstar Tom Brady als Neuzugang für Rekordzahlen bei den Tampa Bay Buccaneers.

Auch dank des neuen Trikots von "TB12" verbuchte der Händlers und offizielle NFL-Parners Fanatics einen Rekor-Start.

Die Bucs präsentierten am Dienstag ihre neuen Jerseys - und noch nie in der NFL-Geschichte wurden mehr Trikots eines Teams gekauft.

Brady-Trikot 3000 Prozent öfter verkauft

Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, gab Fanatics an, alleine am Dienstag seien mehr Buccanneers-Produkte verkauft worden, wie an den vorausgegangenen 17 Tagen zusammen.

Die Verkäufe von Bradys Trikot sind um 3000 Prozent im Vergleich zum Vortag in die Höhe geschossen. Seinen Wechsel nach Tampa hatte der sechsmalige NFL-Champion am 20. März bekanntgegeben.

Schon damals wurden über die Fanatics-Seiten die Buccaneers-Artikel am meisten von allen Teams gekauft, das (damals noch alte) Trikot mit Bradys Namen und Nummer lag da bereits auf Platz drei.

Zum Start des neuen Jerseys ist Bradys 12 aktuell das meistverkaufte aller Athleten in der NFL, NBA, NHL und MLB.

Bei Männer- und Frauenbekleidung belegten die verschiedenen Varianten des Jersys sogar die ersten drei Plätze bei den Top-Sellern.

