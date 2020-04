Historischer Vertrag für Christian McCaffrey!

Die Carolina Panthers machen "CMC" wohl zum bestbezahlten Runningback in der Geschichte der NFL.

Anzeige

Wie ESPN berichtet, hat der 23-Jährige seinen Vertrag um weitere vier Jahre verlängert und wird im Durchschnitt rund 16 Millionen US-Dollar jährlich verdienen.

McCaffrey löst Elliott als Top-Verdiener ab

Mit dieser Summe übertrifft McCaffrey auch den bisherigen Top-Verdiener Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys, der rund 15 Millionen US-Dollar pro Jahr verdient.

Der neue Kontrakt bindet CMC bis 2025 an die Panthers, zum Free Agent wird er damit erst im Alter von 29 Jahren.

"Ich freue mich riesig, meine Karriere in Carolina fortzusetzen. Ich möchte mich bei Mr. Tepper, Marty Hurney und Trainer Rhule bedanken, dass ich diese Franchise weiter anführen darf. Danke auch an meine Teamkollegen für ihre Hilfe bis hierhin und an die Fans", wird McCaffrey zitiert.