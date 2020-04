Für die Fans der New England Patriots wird es ein ganz neuer Anblick.

Ab der kommenden Saison werden sie vergeblich nach Tom Brady Ausschau halten.

Color-Rush-Trikot wird Heimjersey

Die Quarterback-Legende entschied sich dazu, seine Ära in New England zu beenden und ein neues Kapitel in Tampa Bay aufzuschlagen.

Zumindest einen neuen Anstrich verpassten die Patriots-Verantwortlichen auch ihren Trikots. Zum ersten Mal seit 20 Jahren wurde das Haupttrikot der Erfolgsfranchise verändert.

Die bisherige blau in blau gehaltene alternative Uniform, die das Team 2016 in nahezu identischer Art erstmals und in der vergangenen Saison als Ausweichtrikot trug, fungiert nun als das neue Heimtrikot.

Im Gegensatz zu den damaligen "Color-Rush"-Jerseys wurden sowohl die Zahlen als auch die Namensschilder mit kleinen Änderungen der Schriftart versehen, dazu sind die roten, weißen und blauen farbblockigen Socken neu.

Die blaue Kombination wird durch kräftige rot-weiße Streifen auf der Hose und den Ärmeln vervollständigt, auf denen das "Flying Elvis"-Logo der Patriots prominent zu sehen ist.

Dazu wurde ein komplett neues Auswärtstrikot entwickelt. Die blauen Hosen bleiben für beide Uniformen gleich, aber das weiße Ausweichtrikot ist jetzt komplementär zum Heimtrikot mit kräftigen roten und blauen Streifen auf den Schultern und blauen Nummern, die in Silber und Rot umrandet sind.

Die Änderung seien "ein Schritt, um den Patriots-Look zu modernisieren, ein Prozess, der vor mehr als zwei Jahren begann", teilte die Franchise mit.