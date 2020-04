Großer Quarterback-Run beim NFL-Draft und Rekordmann Joe Burrow an Nummer 1!

Der beste Spielmacher der vergangenen College-Saison und Heisman-Trophy-Gewinner als bester Spieler ging wie erwartet mit dem ersten Wahlrecht an die Cincinnnati Bengals.

Bei LSU hatte Burrow mit 60 Touchdowns in der Saison 2019 einen neuen College-Rekord aufgestellt.

Wegen der Coronakrise fand der Draf nicht wie ursprünglich geplant in Las Vegas statt, sondern per Videokonferenz aus dem Homeofffice der jeweiligen Teams. Unter den ersten sechs Picks wurden gleich drei Quarterbacks gezogen.

Tua Tagovailoa zu den Dolphins

An Nummer 5 ging Tua Tagovailoa zu den Miami Dolphins. Der Star von Alabama galt noch vor der Saison als absoluter Hauptgewinn im Draft ("Tanking for Tua"), fiel durch eine Hüftverletzung aber im Ranking nach unten.

Direkt nach Tagovailoa ging mit Justin Herber der dritte Spielmacher über den Ladentisch. Die Los Angeles Chargers griffen beim Mann aus Orgeon zu und haben damit ihren Nachfolger für Altstar Philip Rivers (38), den man als Free Agent zu den Indianapolis Colts ziehen ließ.

Redskins schnappen sich Chase Young

Den wohl besten Spieler im gesamten Draft haben sich die Washington Redskins geschnappt. Mit dem 2. Pick holte des Team um den neuen Cheftrainer Ron Rivera Defensiv-Monster Chase Young von Ohio State.

Der Quarterback-Jäger (Defensive End/Edge) ist mit außerordentlicher Athletik und unfassbaren Instinkten gesegnet, ihm wird mitunter ein größeres Talent als den Bosa-Brüdern bescheinigt.

Noch kein Brady-Erbe

Den heiß erwarteten Brady-Erben haben die New England Patriots in der 1. Runde noch nicht gepickt.

Das Ex-Team des nach Tampa Bay abgewanderten Superstars tradete seinen 23. Pick an die Chargers und wird somit erst in der 2. und 3. Runde (in der Nacht auf Samstag) zuschlagen.

Dafür sorgten die Green Bay Packers zum Ende der 1. Runde für einen Paukenschlag: Die "Cheeseheads" tradeten ebenfalls (und zwar nach oben) um sich an 26. Stelle Quarterback Jordan Love zu holen - und damit einen Nachfolger für Superstar Aaron Rodgers (36)!