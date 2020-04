Joe Flacco, Tim Tebow und Robert Griffin III (v.l.) glänzten in ihrer NFL-Karriere nur kurz © SPORT1-Grafik/Getty Images

München - In keiner anderen großen Sportliga ist der Wandel vom Star zum Vergessenen so abrupt möglich wie in der NFL. SPORT1 zeigt die größten One-Hit-Wonder der Geschichte.