Endlich ist es soweit! Die gesamte Sportwelt blickt heute Nacht gebannt in die USA, wo im Hard Rock Stadium in Miami Gardens der 54. Super Bowl ansteht.

In diesem Jahr stehen sich dabei die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Finale der NFL gegenüber. Wer setzt sich die Krone auf und holt die begehrte Vonce Lombardi Trophy?

SPORT1-Reporter Eric Böhm ist in Miami dabei und begleitet das Mega-Event im LIVETICKER.

+++ Nationalhymne steht bevor +++

Es sind nur noch ungefähr 20 Minuten bis zum Kickoff. Gerade wurden auf dem Feld die Legenden aus 100 Jahren NFL geehrt. Vor allem bei 49ers-Ikone Joe Montana brandete großer Jubel auf. Wir nähern uns der Nationalhymne von Popstar Demi Lovato.

+++ Gedenken an Kobe Bryant +++

Da ist die angekündigte Aktion zu Ehren von Kobe Bryant. 49ers und chiefs stellen sich zu Ehren des verstorbenen Basketball-Stars jeweils an ihrer 24-Yard-Linie auf (Bryants Trikotnummer). Das gesamte Stadion gedenkt für einen Moment Kobe und den anderen Opfern des tragischen Hubschrauber-Unglücks.

+++ Ticketpreise explodieren +++

Eine knappe Stunde vor dem Kickoff ist das Stadion schon zu drei Vierteln voll. Es ist übrigens der teuerste Super Bowl aller Zeiten. In Ticketbörsen starteten die Preise am Sonntag für Kurzentschlossene bei 6.500 Dollar - Tendenz Richtung Kickoff steigend. Im vergangenen Jahr in Atlanta waren es noch gut 4.000 Dollar.

Das hängt natürlich auch mit zwei großen Fanlagern zusammen, die im Falle der Chiefs 50 Jahre warten mussten. Als KC zum letzten Mal im Endspiel stand, kostete eine Karte zwölf Dollar.

+++ Chiefs-Star begrüßt Mike Vick +++

Receiver Tyreek Hill ist einer der ersten Spieler auf dem Feld. Er fängt schon einmal ein paar Punts und begrüßt den früheren NFL-Quarterback Michael Vick an der Seitenlinie. Währenddessen heizt DJ Khaled dem Hard Rock Stadium ein. in gut einer stunde geht's los.

+++ Chiefs-Kicker ist gut drauf +++

Harrison Butker macht beim Aufwärmen einen sehr guten Eindruck - trifft alles. Selbst aus 53 Yards hat er noch ziemlich Luft drin. Sein Gegenüber Robbie Gould von den 49ers wirkt nicht ganz so souverän, hat aber in den Playoffs bisher alles getroffen. Die Kicker können in einem engen Spiel am Ende den Unterschied machen.

+++ Noch knapp zwei Stunden +++

Knapp zwei Stunden vor dem Kickoff füllt sich das Stadion so allmählich. Die Spieler beginnen mit ihrem Aufwärmprogramm. Man spürt um das Stadion herum heute eine gespannte Erwartungshaltung. Alle Fans freuen sich auf einen spannenden Super Bowl mit einerseits der Super-Offense der Chiefs um Patrick Mahomes und andererseits der starken Verteidigung der 49ers.

+++ 49ers können mit Rekordsiegern gleichziehen +++

Während die Chiefs erstmals seit dem Titelgewinn im Jahr 1970 wieder im Super Bowl stehen, hoffen die 49ers nach der Final-Niederlage 2013 gegen die Ravens auf ihren sechsten Erfolg im siebten Super Bowl. Damit würde die Franchise aus Santa Clara mit den Rekordgewinnern New England Patriots und Pittsburgh Steelers gleichziehen.

+++ Nzeocha greift als dritter Deutscher nach dem Titel +++

Mit Mark Nzeocha steht in diesem Jahr auch ein Deutscher im Super Bowl. Bei einem Sieg der 49ers wäre der 30-Jährige der erst dritte Deutsche, der den Super Bowl gewinnen konnte. Vor ihm gelang das nur Markus Koch 1988 und 1991 mit den Washington Redskins und Sebastian Vollmer 2014 und 2016 mit den New England Patriots.

+++ Shakira und J. Lo treten in Halbzeit auf +++

Für viele fast so wichtig wie das eigentliche Spiel ist die Halbzeitshow. In diesem Jahr wird diese von den beiden Mega-Stars Shakira und Jennifer Lopez gestaltet. Die Ehre die Nationalhymne vor dem Spiel vortragen zu dürfen wird in diesem Jahr US-Sängerin Demi Lovato zuteil.

