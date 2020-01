Hochklassige Duelle und Star-Quarterbacks en masse - die Divisional Round in den NFL-Playoffs verspricht Highlights am laufenden Band.

Nach dem sensationellen Aus von Tom Brady und Titelverteidiger New England ist vor allem in der AFC das Rennen offen wie lange nicht. Erstmals seit 2016 werden die Patriots nicht im Super Bowl stehen.

Anzeige

Ein ganz heißer Kandidat nicht nur für den Einzug ins Endspiel sind nun die Baltimore Ravens mit Quarterback-Sensation Lamar Jackson. Das beste Team der Regular Season bekommt es jetzt mit Patriots-Schreck Tennessee Titans zu tun (So., ab 2.15 Uhr Livescores).

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

49ers müssen gegen Vikings ran

Für die San Francisco 49ers steht das Duell mit dem Wunder-Team Minnesota Vikings an.

Die Mannschaft um Quarterback Kirk Cousins hatte in der Wildcard-Runde die New Orleans Saints geschockt und den Super-Bowl-Favoriten in der Verlängerung aus den Playoffs geworfen.

Jimmy Garoppolo und seine Teamkollegen dürften also gewarnt sein. Rechtzeitig zum Conference-Halbfinale melden sich zahlreiche Leistungsträger bei den Niners zurück, darunter Linebacker Kwon Alexander, Defensive End Dee Ford, Safety Jaquiski Tartt und Guard Mike Person.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Spiele der Divisional Round in der Übersicht:

AFC: Baltimore Ravens - Tennessee Titans (So., ab 2.15 Uhr Livescores)

AFC: Kansas City Chiefs - Houston Texans (So., ab 21.05 Uhr Livescores)

NFC: San Francisco 49ers - Minnesota Vikings (Sa., ab 22.35 Uhr Livescores)

NFC: Green Bay Packers - Seattle Seahawks (Mo., ab 0.40 Uhr Livescores)

© SPORT1

Super Bowl in Miami

Die acht Teams in den Divisional Playoffs kämpfen um den Einzug ins Halbfinale, den sogenannten Conference Championships Games.

Die siegreichen Teams aus den Divisional Playoffs der jeweiligen Conference treffen dort aufeinander und ermitteln die beiden Super-Bowl-Teilnehmer. Das Team mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat Heimrecht beim Endspiel am 2. Februar 2020 in Miami.

So können Sie die NFL Divisional Round LIVE verfolgen:

TV: Pro7, Pro7 Maxx

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de