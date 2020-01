Die New York Giants haben Joe Judge als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 38-Jährige kommt von den New England Patriots, bei denen er von 2012 bis 2019 im Trainerteam unter Star-Coach Bill Belichick gearbeitet hatte, dabei die Wide Receiver unter seinen Fittichen gehabt.

Für Judge ist es sein erster Posten als Cheftrainer, bei den Patriots war er für die Special Teams und später für die Passempfänger zuständig.

In New York folgt er auf Pat Shurmur, der am 30. Dezember 2019 entlassen worden war.

Die Giants hatten in der aktuellen Saison nur vier der 16 Spiele gewonnen und die Play-offs klar verpasst.