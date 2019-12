Der Kampf um die Playoff-Plätze in der NFL spitzt sich weiter zu - nur noch zwei Spieltage stehen aus und während einige Teams bereits ihr Ticket sicher haben, kämpfen viele andere noch verbissen darum. (SERVICE: Die Tabelle der NFL)

In der Woche 16 geht es spannend weiter!

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Titelverteidiger New England Patriots hat bereits durch den Sieg bei den Cincinnati Bengals das Playoff-Ticket gelöst. Das Team um Superstar Tom Brady empfängt die Buffalo Bills.

Playoff-Duell zwischen Eagles und Cowboys

Wenn die Philadelphia Eagles die Dallas Cowboys am Sonntag empfangen, geht es um Prestige, den Division-Titel und die Playoff-Teilnahme. Trotz zahlreicher Verletzungen befinden sich die Eagles voll im Soll. Auch die Cowboys haben weiterhin die Möglichkeit, in die Playoffs einzuziehen.

Die schon qualifizierten Green Bay Packers müssen Dienstag Nacht bei den Minnesota Vikings ran. Auch die Vikings sind noch nicht aus dem Rennen um die Post-Season.

Clowney kehrt bei Seahawks zurück

Für die Seattle Seahawks soll im Heimspiel gegen die Arizona Cardinals ein Sieg her, um im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den San Francisco 49ers um den Division-Titel in der NFC West zu bestehen. Der zuletzt verletzte Defensiv End Jadeveon Clowney kehrt wohl aufs Spielfeld zurück, die Offensive Line der Cardinals dürfte also wieder größere Schwierigkeiten bekommen.

Spannend wird auch das Aufeinandertreffen zwischen San Francisco und den Los Angeles Rams. Gewinnen die 49ers ihre beiden ausstehenden Spiele, sind sie Division-Sieger. Das wird jedoch keine Selbstläufer, denn die Rams haben nichts mehr zu verlieren, nachdem die Playoffs verpasst wurden.

Im letzten Saisonspiel wartet mit den Seahawks sogar der direkte Konkurrent auf die 49ers. Deshalb gilt es eine Pleite gegen Los Angeles zu vermeiden.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

So können Sie die NFL LIVE verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Alle Spiele der Woche 16 im Überblick:

Samstag, 21. Dezember

Tampa Bay Buccaneers - Houston Texans 19.00 Uhr

New England Patriots - Buffalo Bills 22.30 Uhr

Sonntag, 22. Dezember

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 2.15 Uhr

Cleveland Browns - Baltimore Ravens 19.00 Uhr

Washington Redskins - New York Giants 19.00 Uhr

Miami Dolphins - Cincinnati Bengals 19.00 Uhr

New York Jets - Pittsburgh Steelers 19.00 Uhr

Indianapolis Colts - Carolina Panthers 19.00 Uhr

Tennessee Titans - New Orlans Saints 19.00 Uhr

Atlanta Falcons - Jacksonville Jaguars 19.00 Uhr

Los Angeles Chargers - Oakland Raiders 22.05 Uhr

Denver Brocons - Detroit Lions 22.05 Uhr

Philadelphia Eagels - Dallas Cowboys 22.25 Uhr

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 22.25 Uhr

Montag, 23. Dezember

Chicago Bears - Kansas City Chiefs 2.20 Uhr

Dienstag, 24. Dezember

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 2.15 Uhr