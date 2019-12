Das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in der NFL ist vorbei.

Zehn Teams waren bereits sicher qualifiziert, zwei der zwölf Tickets wurden in Woche 17 vergeben.

Auf dem Weg zum Super Bowl LIV in Miami sicherten sich die Tennessee Titans ein Duell mit den New England Patriots, die das sicher geglaubte Freilos noch verspielten.

Auch die Philadelphia Eagles schafften es auf den letzten Drücker in die Playoffs, den Nummer-1-Spot in der NFC sicherten sich auf dramatische Art und Weise die San Francisco 49ers.

SPORT1 gibt einen Überblick, welche Teams auf der Road to Super Bowl weiter dabei sind.

AFC

1. BALTIMORE RAVENS (14-2)

Bereits vor dem letzten Spieltag hatten die Ravens Platz eins sicher, dennoch zeigte Baltimore auch beim 28:10 gegen die Pittsburgh Steelers eine starke Leistung. Der verdiente Lohn für eine grandiose Saison ist der Heimvorteil bis zum Super Bowl.

2. KANSAS CITY CHIEFS (12-4)

Die Chiefs lösten ihre Aufgabe gegen die Los Angeles Chargers (31:21) und bekamen unerwartete Hilfe von den Miami Dolphins, die die New England Patriots schlugen. Kansas City springt dadurch auf Platz zwei und hat in der ersten Playoff-Runde ein Freilos.

3. NEW ENGLAND PATRIOTS (12-4)

Weil der direkte Vergleich gegen die Chiefs verloren geht (16:23) und sich der Meister am letzten Spieltag eine peinliche Niederlage gegen Miami leistet, müssen die Patriots erstmals seit 2009 wieder in die Wild Card Round. Der Weg in den Super Bowl führt für Tom Brady also über drei Spiele - auch der Heimvorteil ist nach der ersten Runde dahin.

4. HOUSTON TEXANS (10-6)

Die Texans standen schon vor dem letzten Spieltag als Sieger der AFC South fest, daran änderte auch die klare 14:35-Pleite gegen die Tennessee Titans nichts. In der Wild Card Round geht es nun gegen die Bills.

5. BUFFALO BILLS (10-6)

Als bestplatziertes Teams, das nicht Division-Sieger ist, schafften es die Bills souverän in die Playoffs. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen New York Jets und Patriots stimmt die Form vor dem Spiel gegen Houston jedoch nicht.

6. TENNESSEE TITANS (9-7)

Im Vierkampf gegen die Pittsburgh Steelers, Oakland Raiders und Indianapolis Colts gelang den Titans als einzigem des Quartetts ein Sieg am letzten Spieltag, damit sicherte sich die Franchise den Playoff-Einzug. Gegen die Patriots ist Tennessee aber Außenseiter.

NFC

1. SAN FRANCISCO 49ERS (13-3)

Die 49ers krönten ihre erfolgreiche Saison durch Platz 1 in der NFC, im Entscheidungsspiel gegen die Seattle Seahawks gelang ein dramatischer Sieg. Im Dreikampf gegen die Green Bay Packers und die New Orleans Saints hat San Francisco die beste Bilanz, neben einem Freilos bedeutet das auch Heimrecht bis zum Super Bowl.

2. GREEN BAY PACKERS (13-3)

Durch fünf Siege in Folge haben die Packers sich das nicht mehr für möglich gehaltene Freilos in der Wild Card Round gesichert. Aaron Rodgers und Co. gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Playoffs, auch das Heimrecht in der Divisional Round sollte den Packers helfen.

3. NEW ORLEANS SAINTS (13-3)

Die Saints haben zwar die gleiche Bilanz wie 49ers und Packers und ihr Playoff-Ticket schon seit Wochen in der Hand, müssen aber dennoch in der Wild Card Round ran. Dort warten die Minnesota Vikings.

4. PHILADELPHIA EAGLES (9-7)

Die Eagles haben sich am letzten Spieltag durch einen 34:17-Sieg gegen die New York Giants - der vierte Erfolg in Serie - das Ticket gesichert. Da die Eagles mit neun Siegen die schwache NFC East gewonnen haben, landen sie am Ende vor den Seattle Seahawks (11 Siege) und haben im Wild Card Game Heimrecht.

5. SEATTLE SEAHAWKS (11-5)

Bis vor kurzem durften die Seahawks noch auf Platz 1 in der NFC hoffen, nach zwei Niederlagen in Folge wurde es nicht mal Platz 1 in der NFC West. Durch die dramatische Niederlage gegen die 49ers ist auch das Heimrecht im Wild Card Game dahin - in der Divisional Round winkt jedoch die Chance zur Revanche gegen San Francisco.

6. MINNESOTA VIKINGS (10-6)

Die Vikings hatten Platz sechs bereits vor dem letzten Spieltag sicher, die abschließende Niederlage gegen die Chicago Bears fiel deshalb nicht mehr ins Gewicht. Minnesota geht als großer Außenseiter in die Playoffs, zum Start geht es zu den New Orleans Saints.

Playoff-Modus:

Die beiden besten Teams jeder Conference stehen direkt in der Divisional Round, die vier schlechteren spielen in der Wild-Card-Round ihre Gegner aus. Als bestes Team der Conference bekommen die Ravens und 49ers in der Divisional Round dann jeweils den am niedrigsten gesetzten Gegner in der Divisional Round. Zudem hat das besser platzierte Team immer Heimrecht.

Im Conference-Championship-Game kämpfen dann die besten Teams der NFC und AFC um den Einzug in den Super Bowl.

Playoff-Spielplan:

Wild Card Round - 4. und 5. Januar:

AFC: Houston Texans - Buffalo Bills (Samstag, 4. Januar 2020, 22.35 Uhr)

AFC: New England Patriots - Tennessee Titans (Sonntag, 5. Januar 2020, 2.15 Uhr)

NFC: New Orleans Saints - Minnesota Vikings (Sonntag, 5. Januar 2020, 19.05 Uhr)

NFC: Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks (Sonntag, 5. Januar 2020, 22.40 Uhr)

Divisional Round - 11. und 12. Januar:

AFC: Baltimore Ravens - Wild-Card-Sieger mit der schlechtesten Vorrunden-Bilanz (11. Januar 2020)

AFC: Kansas City Chiefs - Wild-Card-Sieger mit der besten Vorrunden-Bilanz (12. Januar 2020)

NFC: San Francisco 49ers - Wild-Card-Sieger mit der schlechtesten Vorrunden-Bilanz (11. Januar 2020)

NFC: Green Bay Packers - Wild-Card-Sieger mit der besten Vorrunden-Bilanz (12. Januar 2020)

Conference Championships - 19. Januar

Super Bowl - 2. Februar in Miami Garden/Florida