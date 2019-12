Die Los Angeles Rams haben den Höhenflug der Seattle Seahawks gestoppt. Die Rams behielten gegen Seattle mit 28:12 die Oberhand.

Durch den Sieg konnten die Rams ihre Playoff-Hoffnungen am Leben erhalten. Los Angeles liegt im Wildcard-Rennen nur einen Sieg hinter den Minnesota Vikings. (SERVICE: Die Tabelle der NFL)

Das Duell der Quarterbacks entschied Jared Goff trotz zweier Interceptions klar für sich. So gelangen ihm zwei Touchdown-Pässe und er brachte 22 von 31 Yards für 293 Yards an den Mann.

Sein Gegenüber Russell Wilson konnte einem dagegen leidtun, da er von seinen Mitspielern kaum geschützt wurde. Wilson musste ordentlich einstecken (fünf Sacks, elf Quarterback-Hits), trotzdem kam er immerhin noch auf 22 von 36 Pässen für 245 Yards.

Für Seattle war es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Zudem haben die Seahwaks die Führung in der NFC West verspielt.

Alle Spiele im Überblick:

Freitag, 6. Dezember

Chicago Bears - Dallas Cowboys 31:24

Sonntag, 8. Dezember

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 40:20

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 38:35

New York Jets - Miami Dolphins 22:21

New Orleans Saints - San Francisco 49ers 46:48

Minnesota Vikings - Detroit Lions 20:7

Houston Texans - Denver Broncos 24:38

Buffalo Bills - Baltimore Ravens 17:24

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 27:19

Green Bay Packers - Washington Redskins 20:15

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Chargers 10:45

New England Patriots - Kansas City Chiefs 16:23

Oakland Raiders - Tennessee Titans 21:42

Arizona Cardinals - Pittsburgh Steelers 17:23

Montag, 09. Dezember

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 28:12