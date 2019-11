Die Seattle Seahwaks haben den ehemaligen Receiver der New England Patriots, Josh Gordon, verpflichtet.

Das bestätigte Headcoach Pete Carroll am Freitag. "Er ist ein einzigartiges Talent", sagte der 68-Jährige. "Nächste Woche schauen wir uns an, wie er sich macht. Er hat eine Menge guter Sachen gemacht, viele gute Spiele gemacht, also werden wir nächste Woche mehr herausfinden."

Und weiter: "Er ist ein großer Spieler. Und alle, die ich kenne und mit ihm gearbeitet und ihn trainiert haben, schwärmen von seinem Talent und seinen spielerischen Fähigkeiten."

Gordon wurde am Donnerstag bei den Patriots entlassen, nachdem er zuletz mit einer Verletzung am linken Knie zu kämpfen hatte. Vor dem achten Spieltag wurde er auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Durch seine Entlassung musste der Wide Receiver allerdings nicht acht Wochen auf der "IR" verbringen und ist somit sofort für die Seahawks spielberechtigt.

Carroll: "Weiß nicht, wie es ihm körperlich geht"

"Ich weiß nicht, wie es ihm körperlich geht, aber wir haben gehört, dass es ihm gut geht" sagte Carroll über den Gesundheitszustand seines neuen Schützlings. Von seinem neuen Teamkollegen Russell Wilson wurde Gordon bereits via Twitter begrüßt. "Zeit, sich an die Arbeit zu machen", schrieb der 30-jährige Quarterback.

Beim Spiel am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers wird Gordon laut Carroll allerdings noch nicht auflaufen.