Die NFL-Optionen für Colin Kaepernick zum Durchklicken:

Colin Kaepernick hat dann doch mal wieder Pässe vor Vertretern von NFL-Teams geworfen. Nachdem er 30 Minuten vor Beginn des offiziellen Workouts abgesagt und sein Probetraining an einen anderen Ort verlegt hatte, präsentierte sich der Quarterback 40 Minuten lang acht Teams: Redskins, 49ers, Chiefs, Eagles, Jets, Lions und Titans sind bestätigt.

Seit 2016 ist Kaepernick ohne Job, nicht zuletzt weil er mit seinem Hymnenprotest eine Kontroverse ausgelöst hatte. Sportlich hätte er längst einen Vertrag haben müssen, führte er die San Francisco 49ers doch einst sogar in den Super Bowl. Inzwischen klagt er gegen die NFL auf sein Recht auf Arbeit. Dass er auf der schwarzen Liste stand, ist inzwischen offensichtlich.

Das Workout war eigentlich ein Friedensangebot bzw. Strategie der Liga in dem Rechtsstreit. Nach Unstimmigkeiten ging der 32-Jährige seinen eigenen Weg. Bekommt er nun endlich noch eine Chance in der NFL? Wo würde es denn am besten passen? SPORT1 analysiert seine möglichen Optionen.