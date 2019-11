Die New England Patriots haben im neunten Spiel ihre erste Saisonpleite in der NFL kassiert.

Bei den Baltimore Ravens verlor das Team um Star-Quarterback Tom Brady deutlich mit 20:37.

Überragender Mann des Spiels war Shootingstar Lamar Jackson: Der Quarterback der Ravens warf zwar lediglich für 163 Yards Raumgewinn und einen Touchdown, erlief jedoch selbst bei 16 Versuchen weitere 61 Yards sowie zwei Touchdowns.

49ers einziges ungeschlagenes NFL-Team

Altmeister Brady erwischte dagegen nicht seinen besten Tag: Der 42-Jährige brachte 30 seiner 46 Passversuche an den Mann und erzielte damit 285 Yards sowie einen Touchdown, leistete sich allerdings auch eine Interception.

Sein Team erwischte einen klassischen Fehlstart: Die bislang herausragende Patriots-Defense, die in den acht Spielen zuvor nie mehr als 14 Punkte zugelassen hatte, kassierte bereits Anfang des zweiten Viertels den zweiten Touchdown zum 0:17.

Zwar kämpfte sich New England bis zur Halbzeit auf 13:17 heran, ein Fumble von Julian Edelman ermöglichte den Ravens jedoch kurz nach Wiederbeginn einen 70-Yard-Touchdown durch Marlon Humphrey.

Running Back James White ließ mit seinem Lauf in die Endzone zum 20:24 noch einmal Hoffnung bei den Gästen aufkommen, im vierten Viertel aber sorgte Jackson mit einem Touchdown-Pass auf Nick Boyle für die Vorentscheidung, ehe er sich noch einmal selbst zum 37:20-Endstand in die Endzone kämpfte.

Durch die Niederlage der Patriots (8-1) sind die San Francisco 49ers (8-0) nun das einzige noch ungeschlagene Team der NFL.

Dennoch führt New England die AFC East weiterhin souverän vor den Buffalo Bills (6-2) an, die Ravens (6-2) sind vor den Pittsburgh Steelers (4-4) Spitzenreiter in der AFC North.

Alle Ergebnisse des 9. NFL-Spieltags:

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 25:28

Jacksonville Jaguars - Houston Texans 3:26

Philadelphia Eagles - Chicago Bears 22:14

Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts 26:24

Miami Dolphins - New York Jets 26:18

Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 26:23

Carolina Panthers - Tennessee Titans 30:20

Buffalo Bills - Washington Redskins 24:9

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers 40:34 nach Overtime

Oakland Raiders - Detroit Lions 31:24

Los Angeles Chargers - Green Bay Packers 26:11

Denver Broncos - Cleveland Browns 24:19

Baltimore Ravens - New England Patriots 37:20

New York Giants - Dallas Cowboys (Di., 2.15 Uhr)