Die NFL befindet sich bereits in der heißen Phase im Kampf um die Playoffs.

Zum Auftakt des Spieltags in Woche zehn empfangen die Oakland Raiders die Los Angeles Chargers. Ein relativ ausgeglichenes Duell auf dem Papier: Mit einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen sind die Raiders ähnlich wie die Chargers in die Saison gestartet. Die Franchise aus Los Angeles musste zwar eine Pleite mehr einstecken, hat bei einem Spiel mehr aber ebenfalls vier Erfolge auf dem Konto.

Anzeige

Chiefs hoffen auf Mahomes-Comeback

Die Kansas City Chiefs hoffen bei den Tennessee Titans am Sonntag auf eine Rückkehr ihres Star-Quarterbacks Patrick Mahomes. Der amtierende MVP verletzte sich am siebten Spieltag am Knie und könnte in Woche zehn der NFL sein Comeback geben.

Auch bei den Atlanta Falcons hofft man auf ein Quarterback-Comeback. Matt Ryan laboriert noch an einer Knöchelverletzung, könnte bei den New Orleans Saints aber wieder einsatzfähig sein. Ein Einsatz wäre in jedem Fall wichtig, gerade weil die Saints seit rund zehn Tagen auch wieder auf ihren Quarterback Drew Brees setzen können.

Der 40-Jährige feierte eine beeindruckende Rückkehr: Brees warf für 373 Yards und drei Touchdowns und führte sein Team somit zum Sieg gegen die Arizona Cardinals.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Alle Spiele von Woche 9 im Überblick:

Freitag, 8. November:

Oakland Raiders - Los Angeles Chargers (2.20 Uhr)

Sonntag, 10. November:

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens (19 Uhr)

Cleveland Browns - Buffalo Bills (19 Uhr)

New Orleans Saints - Atlanta Falcons (19 Uhr)

Chicago Bears - Detroit Lions (19 Uhr)

New York Jets - New York Giants (19 Uhr)

Tennessee Titans - Kansas City Chiefs (19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers - Arizona Cardinals (19 Uhr)

Indianapolis Colts - Miami Dolphins (22.05 Uhr)

Green Bay Packers - Carolina Panthers (22.25 Uhr)

Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams (22.25 Uhr)

Montag, 11. November:

Dallas Cowboys - Minnesota Vikings (2.20 Uhh)

Dienstag, 12. November:

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks (2.15 Uhr)