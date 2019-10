Die Trade-Deadline in der NFL rückt näher. Bis zum 29. Oktober können die Teams der Football-Liga noch Spieler tauschen.

SPORT1 gibt im Trade-Ticker einen Überblick über fixe Deals und Gerüchte.

+++ 49ers verstärken sich mit Sanders +++

Die perfekt gestarteten San Francisco 49ers legen nach. Von den Denver Broncos wechselt Emmanuel Sanders nach Kalifornien. Im Gegenzug erhält Denver Dritt- und Viertrundenpicks für das kommende Jahr, während ein Fünftrundenpick noch zu den 49ers geht.

"Es ist immer hart, wenn du ein Team verlassen musst. Wir hatten tolle Zeiten hier in Denver", sagte Sanders. Allerdings erklärte Broncos-GM John Elway, dass der Wide Receiver einen Trade gefordert habe.

Die 49ers haben ihre ersten sechs Saisonpartien gewonnen.

+++ Lions schicken Diggs weg +++

Die Detroit Lions haben sich von Quandre Diggs getrennt. Der Starting-Safety wurde zusammen mit einen Siebtrundenpick von 2021 zu den Seattle Seahawks getradet. Dafür erhalten die Lions einen Fünftrundenpick aus dem kommenden Draft.

Diggs hat in dieser Saison bereits 20 Tackles in fünf Spielen auf dem Konto. Viele Teamkollegen äußerten wegen Diggs' Abgang ihr Bedauern.

+++ Neuzugang für Patriots +++

Die New England Patriots haben sich die Dienste eines zusätzlichen Wide Receivers gesichert.

Mohamed Sanu wechselt mit sofortiger Wirkung zum aktuellen NFL-Champion, der im Gegenzug einen Zweitrunden-Draftpick an die Atlanta Falcons abgibt. In vier Spielzeiten nahm der 30-Jährige 225 Pässe für 2507 Yards Raumgewinn in Empfang. Dabei gelangen ihm 14 Touchdowns.