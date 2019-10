Die Pittsburgh Steelers haben das Monday Night Game des 8. Spieltags in der NFL gewonnen.

Im heimischen Heinz Field bezwangen die Steelers die weiter sieglosen Miami Dolphins mit 27:14 (10:14), mussten dabei aber lange zittern.

Nach zwei Touchdowns in den ersten 14 Minuten lag das schlechteste Team der Liga nämlich zwischenzeitlich mit 14:0 in Front und schien auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Dabei traten die Dolphins ohne Running Back Kenyan Drake an, der sich wenige Stunden zuvor per Trade den Arizona Cardinals angeschlossen hatte.

Conner und Smith-Schuster mit Touchdowns

Erst in der zweiten Hälfte konnten die Steelers, die auf den wiedergenesenen Quarterback Mason Rudolph (2 Touchdowns, 1 Interception bei 251 Yards) bauen konnten, das Spiel an sich reißen und einen letztlich verdienten Sieg einfahren.

Entscheidende Faktoren für den dritten Saisonsieg waren Running Back James Conner (145 Yards) sowie Star-Receiver JuJu Smith-Schuster (103 Yards), die jeweils einen Touchdown beisteuerten. Allerdings verletzte sich Conner am Ende des Spiels an der Schulter und verließ das Stadion mit einer Schlinge.

Die Steelers (3-4) bleiben dank des Sieges auf Platz zwei der AFC Nord hinter den Baltimore Ravens (5-2), der Playoff-Einzug dürfte ohne den verletzten Superstar Ben Roethlisberger (Saisonaus nach Ellbogen-OP) dennoch eine ganz schwere Aufgabe werden.

Die Dolphins haben am kommenden Sonntag gegen die New York Jets die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg, Pittsburgh trifft auf die Indianapolis Colts.