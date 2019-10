Die New England Patriots haben sich die Dienste eines zusätzlichen Wide Receivers gesichert.

Mohamed Sanu wechselt mit sofortiger Wirkung zum aktuellen NFL-Champion, der im Gegenzug einen Zweitrunden-Draftpick an die Atlanta Falcons abgibt.

Anzeige

Den Trade bestätigten die Falcons via Twitter, die mit Sanu einen verlässlichen Passempfänger verlieren. In vier Spielzeiten nahm der 30-Jährige 225 Pässe für 2507 Yards Raumgewinn in Empfang. Dabei gelangen ihm 14 Touchdowns.

Die Patriots entschieden sich für den Deal, um Star-Receiver Julian Edelman zu entlasten. Wie ESPN schreibt, ist der formstarke Sanu vor allem bei third downs eine echte Bereicherung.

Viele Optionen für Brady

Zwar hat Quarterback Tom Brady mit Edelman, Josh Gordon und Phillip Dorsett starke Anspielstationen, doch alle drei hatten in dieser Saison schon mit Verletzungen zu kämpfen.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Jakobi Meyers and Gunner Olszewski konnten die so entstanden Lücken bisher gut füllen, Sanu ist aber eine deutlich erfahrenere Alternative. Mit dem noch verletzt fehlenden N'Keal Harry wird New England in Kürze wohl auch noch einen Erstrunden-Pick ins Team integrieren.

Wie der ESPN-Reporter Adam Schefter schreibt, sind die Patriots schon lange hinter Sanu her. Offenbar waren sie schon bei dessen Draft in die Liga an ihm interessiert. Die Patriots übernehmen Sanus Vertrag und zahlen ihm in der laufenden Saison den noch ausstehenden Betrag der ursprünglich vereinbarten 6 Millionen Dollar (5,39 Millionen Euro). In der nächsten Saison wird er 6,5 Millionen Dollar verdienen.

Die Pats dominierten die Liga bisher auch ohne Sanu schon fast nach Belieben, was auch beim Kantersieg gegen Divisions-Rivale New York Jets deutlich erkennbar war. Die ersten sieben Spiele wurden allesamt gewonnen.