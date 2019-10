Die NFL geht in Woche Acht langsam aber sicher in die heiße Phase im Kampf um die Playoffs.

Mit den San Francisco 49ers und den New England Patriots gibt es noch immer zwei ungeschlagene Teams in der Liga.

Anzeige

Doch den Auftakt im Thursday Night Football machen die hochgehandelten Minnesota Vikings, die vor heimischem Publikum die Washington Redskins empfangen. Während die Vikings in der NFC im Rennen um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs sind, rangieren die Redskins am Ende der NFC-Tabelle.(SERVICE: Die Tabellen der NFL)

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Aufgrund der Zeitumstellung starten die Spiele am Sonntag bereits eine Stunde früher als gewohnt. In den frühen Partien wollen zahlreiche Teams wie die Seattle Seahakws oder die New Orleans Saints ihre aktuell gute Ausgangsposition verteidigen.

Später kommt es zum Highlightduell des Spieltages zwischen den ungeschlagenen Patriots und den vor Saisonbeginn hoch gehandelten Cleveland Browns um Quarterback Baker Mayfield. Stoppen die Browns den Siegeszug der Patriots. Nahezu zeitgleich empfangen die 49ers die Carolina Panthers und wollen ebenfalls ihre weiße Weste wahren.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Im späten Duell des Sonntags treten die Green Bay Packers mit dem zuletzt furiosen Aaron Rodgers bei den Kansas City Chiefs, die auf Superstar Patrick Mahomes verzichten müssen, an.

Zum Abschluss des achten Spieltages gibt es das AFC-Kellerduell zwischen den Pittsburgh Steelers und den noch sieglosen Miami Dolphins.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Alle Spiele von Woche 8 im Überblick:

Freitag, 25. Oktober

Minnesota Vikings - Washington Redskins (2.25 Uhr)

Sonntag, 27. Oktober

18 Uhr:

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks

Tennessee Titans - Tampa Bay Buccaneers

New Orleans Saints - Arizona Cardinals

Los Angeles Rams - Cincinatti Bengals

Jacksonville Jaguars - New York Jets

Buffalo Bills - Philadelphia Eagles

Chicago Bears - Los Angeles Chargers

Detroit Lions - New York Giants

Indianapolis Colts - Denver Broncos

21.05 Uhr:

San Francisco 49ers - Carolina Panthers

21.25 Uhr:

Houston Texans - Oakland Raiders

New England Patriots - Cleveland Browns

Montag, 28. Oktober

Kansas City Chiefs - Green Bay Packers (1.20 Uhr)

Dienstag, 29. Oktober

Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins (1.15 Uhr)