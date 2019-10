Die Pittsburgh Steelers müssen erneut auf einen Quarterback verzichten.

Am 5. Spieltag der NFL musste Mason Rudolph das Feld im dritten Viertel mit Verdacht auf Gehirnerschütterung verlassen, nachdem Earl Thomas ihn nach einem brutalen Hit ans Kinn zu Boden gebracht hatte. Rudolph war auf dem Feld sogar kurze Zeit bewusstlos und wurde ausgewechselt, Thomas erhielt eine Strafe für Roughing the Passer. Wie schwer die Verletzung des 24-Jährigen ist, war bis zum Ende des Spiels noch nicht bekannt.

Rudolph musste das Feld mit Unterstützung von Trainern allerdings zu Fuß verlassen, da das Cart einen technischen Defekt hatte. Anschließend fordert Steelers-Fans, dass Thomas bis zum Ende des Spiels nicht mehr aufs Feld dürfe.

Da bereits Spielmacher Ben Roethlisberger wegen einer Ellbogen-Operation bis Saisonende ausfällt, musste der einzige noch im Kader stehende Quarterback aufs Feld, Rookie Devlin Hodges. Die Steelers verloren gegen die Baltimore Ravens nach dem Schock mit 23:26 nach Verlängerung und kassierten ihre vierte Saisonniederlage.

Johnson schreibt für Patriots Geschichte

Die New England Patriots feierten derweil den fünften Sieg im fünften Spiel. Beim 33:7 gegen die noch sieglosen Washington Redskins fing auch der deutsche Fullback Jakob Johnson kurz vor Ende des ersten Viertels einen Pass über fünf Yards von Spielmacher Tom Brady. Johnson, der erstmals von Beginn an in der NFL zum Einsatz kam, fing damit seinen ersten Pass überhaupt in der NFL. Er ist auch der erste aus dem International Pathway Program kommende Spieler, der einen Pass fing.

Brady (348 Yards) kam letztlich auf drei Touchdown-Pässe und eine Interception, Julian Edelman glänzte mit einem gefangenen Wurf in der Endzone und 110 Yards. Bei den Redskins steht Trainer Jay Gruden nach der fünften Niederlage im fünften Spiel vor dem Aus, der 52-Jährige könnte schon in der kommenden Woche entlassen werden.

Raiders siegen in London

Im ersten London Game der Saison im Stadion der Tottenham Hotspur verspielten die Oakland Raiders eine 17:0-Halbzeitführung, schlugen die Chicago Bears (3:2) aber dennoch mit 24:21 und holten den dritten Saisonsieg. Die Bears um Quarterback Chase Daniel (2 Touchdowns, 2 Interception) erzielten ihre drei Scores allesamt im dritten Viertel und innerhalb von zwölf Minuten. Ein später Touchdown zwei Minuten vor Schluss von Rookie Josh Jacobs sorgte letztlich dennoch für den Sieg der Raiders.

Eine Glanzleistung lieferte Running Back Christian McCaffrey von den Carolina Panthers ab. Der Superstar sorgte beinahe im Alleingang für den 34:27-Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars und kam auf 176 Rushing- sowie 61 Receiving Yards. Dazu kamen noch zwei Touchdowns, einmal sorgte McCaffrey sogar selbst fast für einen erfolgreichen Pass in die Endzone. Kult-Quarterback Gardner Minshew konnte die Niederlage der Jags trotz einer starken Leistung mit zwei Touchdowns und 374 Yards nicht verhindern.

Ebenfalls ein bärenstarkes Spiel lieferte Will Fuller ab. Der Wide Receivers der Houston Texans fing drei Touchdown-Pässe und ffür 217 Yards beim 53:32-Kantersieg gegen die Atlanta Falcons.

Der 5. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 4. Oktober:

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 30:29

Sonntag, 6. Oktober:

New York Giants - Minnesota Vikings 10:28

Carolina Panthers - Jacksonville Jaguars 34:27

Washington Redskins - New England Patriots 7:33

Tennessee Titans - Buffalo Bills 7:14

Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 23:26 n.V.

Cincinnati Bengals - Arizona Cardinals 23:26

Houston Texans - Atlanta Falcons 53:32

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 31:24

Oakland Raiders - Chicago Bears 24:21

Philadelphia Eagles - New York Jets 31:6