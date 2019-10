Lamar Jackson hat einen neuen NFL-Rekord aufgestellt.

Beim 23:17-Sieg der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals am 6. NFL-Spieltag warf der Ravens-Quarterback für 236 Yards und lief zudem für 152 Yards. (Der Spielplan der NFL)

Damit schaffte er eine Bestmarke, nie zuvor in der Super-Bowl-Ära (seit 1966) schaffte ein Spieler über 200 Passing und 150 Rushing Yards in einem regulären Saisonspiel. Außerdem ist er auch der erste Quarterback mit mehr als 200 Passing und 100 Rushing Yards in einem Spiel.

Bengals warten auf ersten Sieg

"Das ist doch cool, denke ich", sagte der 22-Jährige hinterher zu ESPN.

Die Ravens holten auch dank eines erlaufenen Touchdowns von Jackson ihren vierten Saisonsieg, während die Bengals noch immer sieglos sind. (Die Tabellen der NFL)