Die Kansas City Chiefs haben ihren Sieg im Thursday Night Game der NFL gegen die Denver Broncos womöglich teuer bezahlt.

Quarterback-Star Patrick Mahomes (10/11 Pässen, 76 Yards, 1 Touchdown) verletzte sich beim 30:6-Erfolg im zweiten Viertel am Knie und musste vom Feld.

Der MVP erlitt die Blessur neun Minuten vor der Pause bei einem Quarterback-Sneak im 4. Down und blieb zunächst am Boden liegen.

Fällt Mahomes länger aus?

Zumindest konnte Mahomes gestützt von Trainern das Feld verlassen, nachdem ihm offenbar die Kniescheibe wieder eingerenkt worden war, und musste nicht aufs herbeigeeilte Cart.

Anschließend humpelte der 24-Jährige in die Kabine, wo laut FoxSports bereits innerhalb von zwei Minuten entschieden wurde, dass Mahomes nicht weiterspielen kann.

Trotz Mahomes´ Traumpass: Chiefs kassieren erste Pleite

Ein MRT soll Ausschluss über die Schwere der Verletzung geben. Im besten Fall wird Mahomes nur etwa drei Wochen ausfallen, das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Falls allerdings auch die Bänder in Mitleidenschaft gezogen sind, droht eine längere Pause.

Mahomes war schon angeschlagen ins Spiel gegangen, nachdem er sich in Woche fünf am Knöchel verletzt hatte.

Chiefs-Defense überzeugt

Die Chiefs (5-2) ließen aber auch ohne Mahomes keine Zweifel am Sieg aufkommen, der das Team nach zuletzt zwei Pleiten in Serie wieder in die Spur brachte.

Backup Matt Moore brachte zehn von 19 Pässen für 117 Yards an den Mann, darunter war ein Touchdown. Moore war erst in der Preseason zum Team gestoßen, nachdem sich der eigentliche Backup Chad Henne den Knöchel gebrochen hatte.

Zudem brillierte die Defense mit neun Sacks und nur 71 zugelassenen Rushing Yards (Saisonbestleistung).

"Großartiger Team-Sieg. Ich liebe meine Brüder", schrieb Mahomes anschließend bei Twitter und bedankte sich für die Genesungswünsche: "Danke für all die Gebete. Bislang sieht alles gut aus."

Die Broncos dagegen kassierten nach zuletzt zwei Siegen hintereinander wieder einen Rückschlag. Quarterback Joe Flacco tat sich sehr schwer. Er warf zwar immerhin für 213 Yards (21/34 Pässe), blieb aber ohne Touchdown.