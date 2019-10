Dem deutschen NFL-Star Jakob Johnson droht das Saison-Aus.

Der Fullback der New England Patriots hat sich im Thursday-Night-Game gegen die New York Giants an der Schulter verletzt und musste vom Feld. Nach Informationen der US-amerikanischen Tageszeitung The Boston Globe wird der 24-Jährige wohl auf die auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt.

Anzeige

Damit würde Johnson mindestens die nächsten acht Wochen ausfallen. Da jedes Team allerdings pro Saison nur zwei Spieler von der Liste reaktivieren kann, wäre die Verletzung wohl gleichbedeutend mit einem Ausfall für die komplette Spielzeit. Wie ernst die Verletzung wirklich ist, haben die Patriots noch nicht offiziell bestätigt.