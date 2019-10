Drew Brees meldet sich mit einem Paukenschlag zurück!

Beim 31:9-Sieg seiner New Orleans Saints bei den Arizona Cardinals war der 40-Jährige mit 373 Yards, drei Touchdown-Pässen und einer Completion Rate von 79,1 Prozent der überragende Mann auf dem Feld.

Sechs Wochen mussten die Saints wegen einer Daumenverletzung auf ihren Superstar verzichten. Zwar war Backup Teddy Bridgewater mit einem Record von 5-0 ein mehr als zufriedenstellender Ersatz und manche Experten waren über den Zeitpunkt des Tauschs auch überrascht - eine Woche vor der Bye-Week. Aber mit seiner Leistung hat der Super Bowl-MVP von 2009 die Kritiker mehr als widerlegt.

Allerdings dauerte es etwas, bis sich die starke Performance von Brees auch in Punkte niederschlug. Im ersten Drive führte er seine Offense bis an die 29 Yards-Line der Cardinals, aber Kicker Wil Lutz verpasste das Fieldgoal und die Saints gingen ohne Punkte aus dem ersten Viertel.

Danach lief es aber immer besser. Der ebenfalls furios aufspielende Latavius Murray krönte seine Leistung im zweiten Viertel mit einem Touchdown zur Saints-Führung, bereits zuvor hatte Lutz seine zweite Möglichkeit zum Ausgleich genutzt.

In der Folge bediente Brees noch Michael Thomas, Taysom Hill und nochmal Murray zu drei weiteren Touchdowns.

Damit stehen die Saints in der NFC South mit einem Record von 7-1 auf dem Platz an der Sonne, die Cardinals bleiben in der NFC West am Tabellenende. (Die Tabelle der NFL)

Chargers zittern sich zum Sieg

Die Los Angeles Chargers feiern nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg.

Bei den Chicago Bears setzte sich die Franchise aus der Stadt der Engel mit 17:16 durch. Gut acht Minuten vor dem Spielende bediente Philip Rivers seinen Receiver Austin Ekeler für einen 11 Yards-Touchdown. Kicker Chase McLaughlin sorgte per Extra-Punkt für die entscheidende Führung.

Allerdings mussten die Chargers bis zum Ende zittern. Im letzten Spielzug hatte Eddy Pineiro den Sieg auf den Fuß. Aber er setzte den Ball aus 47 Yards weit links an den Stangen vorbei.

Damit bleiben die Chargers in der AFC West zwar Schlusslicht, haben aber einen wichtigen Sieg fürs Selbstvertrauen geholt. Die Bears verlieren in der NFC North endgültig den Anschluss an das Spitzenduo.

Rams siegen in London

Im Rahmen der NFL International Series durften sich die Los Angeles Rams bei ihrem 24:10-Erfolg über die Cincinnati Bengals vom Londoner Publikum feiern lassen.

Überragender Mann im Wembley-Stadion war Cooper Kupp. Der Rams-Wide Receiver fing Pässe für insgesamt 220 Yards und einen Touchdown. Allein bei seinem Touchdown im zweiten Viertel legte er 65 Yards zurück.

Die Rams stehen damit bei 5-3 und bleiben in der NFC West an den Spitzenteams aus San Francisco und Seattle dran. Für die Bengals war es die achte Niederlage im achten Spiel.

Alle Spiele von Woche 8 im Überblick

Donnerstag, 24. Oktober

Minnesota Vikings - Washington Redskins 19:9

Sonntag, 27. Oktober

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks 20:27

Tennessee Titans - Tampa Bay Buccaneers 27:23

New Orleans Saints - Arizona Cardinals 31:9

Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 24:10

Jacksonville Jaguars - New York Jets 29:15

Buffalo Bills - Philadelphia Eagles 13:31

Chicago Bears - Los Angeles Chargers 16:17

Detroit Lions - New York Giants 31:26

Indianapolis Colts - Denver Broncos 15:13

Houston Texans - Oakland Raiders

San Francisco 49ers - Carolina Panthers

New England Patriots - Cleveland Browns

Kansas City Chiefs - Green Bay Packers

Montag, 28. Oktober

Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins